Более 12,6 млн туристов посетили курорты Кубани с начала года

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Загрузка организованных мест размещения Азово-Черноморского побережья Кубани с начала года превысила 86%, кубанские курорты уже приняли на отдых и лечение более 12,6 млн человек, сообщила в четверг пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В 2016 году курорты Кубани посетили порядка 15,8 млн туристов.

"В течение летнего сезона Азово-Черноморское побережье региона посетили 9,9 млн отдыхающих, а сначала года Краснодарский край принял более 12,6 млн туристов", - отметили в Минкурортов региона.

Итоги лета вместе с отельерами обсуждали в четверг на заседании общественного совета при Минкурортов Кубани.

"Несмотря на непростые погодные условия в начале лета и открывшуюся для россиян Турцию, нам удалось сохранить турпоток на уровне прошлого "урожайного" года. Планируем, что по итогам 2017 года примем около 16 млн туристов, чуть больше, чем в 2016 году", - привели в министерстве слова главы краевого Минкурортов Христофора Константиниди.

Всего в период летних отпусков гостей на курортах края принимали 3,3 тыс. отелей, пансионатов и санаториев, рассчитанных на 350 тыс. человек. При этом, по данным властей Кубани, с каждым годом все больше туристов выбирают качественный, а потому более дорогой отдых. Этим летом гостиницы, работающие по формату "все включено", были заполнены на 100%, а в целом по году - на 76%.