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Facebook запустила раздел с информацией о чрезвычайных ситуациях

Общество
14 сентября, 18:51 UTC+3

Раздел Crisis Response будет включать в себя функцию Safety Check, а также сервисы по оказанию помощи пострадавшим

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Материал из 1 страницы

Социальная сеть Facebook запустила новый раздел Crisis Response. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании. 

В разделе будет собрана информация о последних чрезвычайных ситуациях, а также предоставлен доступ к функциям Safety Check, Community Help и Fundraisers (сбор средств для пострадавших).

В Crisis Response также будут ссылки на статьи о происшествиях, фотографии и видео.

Как отмечают в компании, цель создания раздела - повысить информированность людей о чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Перейти в раздел можно будет с главной страницы Facebook или через специальную кнопку в мобильном приложении. 

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