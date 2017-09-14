Дуров объяснил сбой в работе Telegram резким увеличением активности пользователей

ТАСС, 14 сентября. Сбой в работе мессенджера Telegram, произошедший в среду, вызван всплеском активности пользователей программы. Создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что из-за такой интенсивности пиковые показатели работы сервисов программы были превышены в пять раз, однако благодаря разветвленной инфраструктуре серверов работа Telegram была нарушена лишь частично.

"Один из кластеров серверов Telegram частично "упал" и 15% пользователей, находившихся онлайн в это время, столкнулись с проблемами с подключением с 17:45 до 18:10 UTC (14:45 до 15:10 мск). К 18:10 (15:10 мск) проблема была частично решена, но у 11% пользователей программа работала медленно или не работала совсем до 19:00 (16:00 мск), когда неполадки были устранены", - говорится в сообщении.

Дуров отметил, что проблема затронула в основном пользователей Германии, Ирака и стран СНГ, в частности Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Он также отметил, что подобные перегрузки больше не будут приводить к сбоям, а также заявил, что к концу 2017 года мессенджер может выдерживать нагрузки до 20 раз превышающие текущие.

Telegram - бесплатный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Аудитория мессенджера превышает 100 млн человек.