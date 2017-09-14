Донской: квартплата для граждан, сортирующих мусор, может снизиться

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды вносит в Госдуму законопроект, согласно которому граждане, сортирующие мусор, могут получить льготы при оплате коммунальных услуг. Об этом министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал в интервью "Российской газете", которая выходит в пятницу.

"Мы предлагаем включить в этот проект механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. Мы надеемся, что такой механизм [снижения квартплаты] появится в законопроекте", - пояснил министр.

Сейчас по всей стране идет разработка территориальных схем по обращению с отходами. Они включают сбор, переработку полезных фракций, пригодных для повторного использования, таких как стекло, пластик, бумага и металл, и цивилизованную утилизацию того, что не пригодно для переработки.