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Донской: квартплата для граждан, сортирующих мусор, может снизиться

Общество
14 сентября, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

По словам Сергея Донского, Минприроды вносит в Госдуму соответствующий законопроект

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минприроды вносит в Госдуму законопроект, согласно которому граждане, сортирующие мусор, могут получить льготы при оплате коммунальных услуг. Об этом министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской рассказал в интервью "Российской газете", которая выходит в пятницу.

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"Мы предлагаем включить в этот проект механизм, который позволил бы устанавливать льготы для граждан, если они сортируют мусор. Мы надеемся, что такой механизм [снижения квартплаты] появится в законопроекте", - пояснил министр.

Сейчас по всей стране идет разработка территориальных схем по обращению с отходами. Они включают сбор, переработку полезных фракций, пригодных для повторного использования, таких как стекло, пластик, бумага и металл, и цивилизованную утилизацию того, что не пригодно для переработки.

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