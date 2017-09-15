Граждане РФ не обращались в посольство в Лондоне в связи с ЧП в метро

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ТАСС, 15 сентября. Находящиеся в Лондоне граждане России не обращались в посольство из-за взрыва в городском метро. Об этом сообщается на официальном сайте российской дипмиссии.
"По состоянию на сейчас инцидент властями не классифицирован. Российские граждане за помощью в посольство по телефону экстренной связи +44(0)7768 566 868 не обращались", - говорится в сообщении.
В дипмиссии рекомендовали российским гражданам "избегать район станции и близлежащие кварталы".
Взрыв произошел в пятницу утром на станции лондонского метро Parsons Green, в результате чего некоторые пассажиры получили ожоги. Согласно фотографии, опубликованной газетой The Sun, взрыв и последующее возгорание произошли в белом ведре, которое находилось в пакете в вагоне поезда.