Рособрнадзор оценит профессионализм 4,5 тыс. педагогов русского языка и математики

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор в сентябре 2017 года проводит апробацию модели уровневой оценки компетенций, в которой примут участие 4,5 тыс. учителей русского языка и математики. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В апробации примут участие более 4,5 тысяч учителей русского языка и математики из 13 субъектов РФ, выразивших готовность поучаствовать в ее проведении", - уточнили в пресс-службе.

Целью методики уровневой оценки компетенций, разработанной специалистами Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, является получение достоверной информации об уровне профессиональной компетентности каждого учителя и отдельных групп учителей.

В дальнейшем оценка компетенций учителей должна стать одним из элементов национальной системы профессионального роста учителей, которую сейчас разрабатывает Минобрнауки РФ по поручению президента Российской Федерации.

"Надеемся, что результаты апробации позволят нам существенно продвинуться в вопросе построения национальной системы учительского роста и дадут основу для подготовки следующих шагов", - заявил в пятницу на пресс-конференции руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

О проекте

Участникам апробации предстоит выполнить диагностическую работу, включающую 20 предметных заданий, три методические задачи и одну профессиональную задачу - проявить свои профессиональные знания и педагогический опыт в предложенной ситуации. Кроме того, участникам апробации предстоит провести открытый видеоурок, который оценят федеральные и региональные эксперты.

В ходе апробации будет также собрана контекстная информация, необходимая для анализа результатов исследования (стаж, квалификационная категория, учебная нагрузка, используемые учебно-методические комплекты и прочее).

Персональные результаты участия учителей в апробации не подлежат разглашению. Анализ результатов апробации будет проведен на общем массиве обезличенных данных. По итогам апробации будут подготовлены рекомендации по возможному использованию в пилотных регионах апробируемой модели при проведении аттестации учителей для установления квалификационной категории. Также результаты исследования будут учтены при подготовке и реализации программ повышения квалификации учителей.