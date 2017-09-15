Около 38 тыс. парковочных мест планируют создать в Подмосковье до конца октября 2017 года

КРАСНОГОРСК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области создали порядка 35 тыс. парковочных мест в регионе с начала 2017 года. До конца октября планируется обустроить еще более 37,5 тыс. мест для автомобилей в рамках областной программы "Удобная парковка", сообщил в пятницу журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

По данным министерства, сейчас Московской области не хватает 280 тыс. мест для стоянки автомобилей.

"Свыше 35 тыс. бесплатных машиномест уже образовано в этом году в Подмосковье по программе "Удобная парковка" - это более 50% от плана. К концу октября мы завершим программу полностью - создадим 72,6 тыс. машиномест на 2,5 тыс. парковках", - сказал Тресков. Он добавил, что 58 тыс. машиномест из общего числа появится во дворах, а 14 тыс. - на улицах и дорогах.

На реализацию программы правительство выделило порядка 2,5 млрд руб. По мнению министра, создание новых парковочных мест поможет решить проблему несанкционированной парковки на тротуарах и местах для инвалидов.

Острее всего дефицит мест на стоянках ощущают жители Химок, Балашихи, Люберец, Пушкинского и Щелковского районов. До конца текущего года в этих муниципалитетах появится более 29 тыс. мест для автомобилей, что составляет 40% от всех парковочных мест, которые планируют обустроить на территории Подмосковья в 2017 году.

"Работа по обустройству дополнительных парковочных мест является адресной, поскольку сами жители обозначили необходимость каждой парковки и ее расположение. Для взаимодействия используются все возможные каналы коммуникаций: портал "Добродел", социальные сети, электронная почта", - заключил Тресков.