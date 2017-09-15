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Донской: исключение ирбиса из списка вымирающих видов не повлияет на политику Минприроды

Общество
15 сентября, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

По словам главы Минприроды, "барс - один из главных приоритетов в охране биоразнообразия в России, его численность в стране по-прежнему вызывает опасения"

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Решение Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП) об исключении снежного барса из списка вымирающих видов не повлияет на российскую политику по сохранению этой дикой кошки, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Сообщение об исключении снежного барса из списка вымирающих видов появилось ранее на сайте МСОП. Изменение статуса связано с политикой организации: статус вымирающих получают виды, чья численность не превышает 2,5 тыс. особей и уменьшилась более чем на 20% за последние два поколения. Барсов в мире около 7,5 тыс., что позволило перевести их в перечень уязвимых видов.

"Для нас это решение МСОП ничего не меняет. Барс - один из главных приоритетов в охране биоразнообразия в России, его численность в стране по-прежнему вызывает опасения, и мы продолжим реализацию стратегии по сохранению этого вида теми же темпами", - написал Донской на своей странице в Facebook.

Снежный барс (ирбис) - крупный хищник семейства кошачьих, который обитает в России на территории Алтая и на сопредельных землях в других странах. Как отметил министр, в планах Минприроды "стабилизировать численность кошки [в РФ] к 2030 году до 150 особей, что обеспечит ее устойчивость".

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