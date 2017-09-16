Детский сад для детенышей обезьян открылся в зоопарке Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Детский сад, где воспитываются детеныши обезьян, открылся в зоопарке Екатеринбурга. В специальном вольере содержатся приматы возрастом от 2 месяцев, которых не выкармливает мать, сообщила в субботу ТАСС менеджер по опеке, связям с общественностью и СМИ Екатеринбургского зоопарка Елена Дронова.

"В нашем зоопарке открывается детский сад для детенышей обезьян. Это специальный вольер, куда попадают приматы 2-3 месяцев, которых мать не выкармливает. За ними ухаживают сотрудники зоопарка. Детеныши взрослые, способные передвигаться самостоятельно", - сказала она.

По словам Дроновой, в настоящее время в вольере содержатся детеныши капуцина-плаксы Фьюри и мандрила Жанетта. "Готовится к переводу в садик детеныш восточного колобуса Чарли. После пребывания в детском саду животных будут переводить во взрослые вольеры", - пояснила она.

Размер вольера составляет 12 на 4 кв. м. "Он оборудован всевозможными лестницами, полками, деревянными конструкциями для лазанья. Также там есть мягкие игрушки, кубики - все как в настоящем детском саду", - сказала Дронова.