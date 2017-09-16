Оренбургские студенты получили стипендии имени антифашиста Александра Шмореля

ОРЕНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Стипендии имени одного из основателей антифашисткой группы студентов "Белая роза" Александра Шмореля получили в субботу четыре студента оренбургских вузов в рамках 100-летия со дня его рождения, которое проходит в Оренбурге.

Именную стипендию ежегодно в день рождения Шмореля - 16 сентября - вручают за особые успехи в изучении и исследовании работ на немецком языке студентам оренбургских вузов.

"Этой традиции, которой мы увековечили память уроженца Оренбурга Александра Шмореля, уже 17 лет. За эти годы стипендии получили более 60 студентов двух оренбургских вузов", - сказал руководитель оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

Награды вручал чрезвычайный и полномочный посол Германии в России барон Рюдигер фон Фрич. Также в юбилейных мероприятиях впервые принимают участие представители трех семей - прямые потомки Александра Шмореля, которые прилетели накануне из Мюнхена. В мероприятиях принимают участие генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль и руководство фонда Фридриха Эберта и мюнхенского фонда "Белая роза".

Также награды получили 30 школьников, хорошо изучавшие немецкий язык - они получили немецкие языковые дипломы, подтверждающие их знания этого иностранного языка в соответствии с образовательными требованиями Германии.

Антифашистское движение "Белая роза" действовало в Третьем рейхе в 1942-1943 годах, одним из идейных вдохновителей был Александр Шморель (1917-1943), родившийся в Оренбурге. Шморель в феврале 2012 года был канонизирован Русской православной церковью за границей.