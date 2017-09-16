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Около 150 тыс. человек участвовали в акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Подмосковье

Общество
16 сентября, 20:10 UTC+3

Всего в Подмосковье в рамках акции высадили свыше 1,7 млн молодых деревьев на общей площади более 700 га

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. жителей Московской области приняли участие в субботу в общеобластной экологической акции "Наш лес. Посади свое дерево". Это на 25 тыс. человек меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"16 сентября на территории Московской области проведена акция "Наш лес. Посади свое дерево", в которой, по предварительным данным, приняли участие более 150 тыс. человек, было высажено свыше 1,7 млн деревьев на площади более 1000 га", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, всего в Подмосковье в рамках акции высадили свыше 1,7 млн молодых деревьев на общей площади более 700 га. На землях лесного фонда под посадку 1,6 млн. деревьев было выделено 94 участка площадью 400 га, в муниципалитетах - 1144 участка. Каждого участника акции на местах обеспечивали посадочным материалом и необходимым инвентарем.

Центральная площадка в этот раз была выбрана в Щелковском районе, в деревне Топорково. За время акции ее посетили свыше 10 тыс. человек, которые высадили более 140 тыс. саженцев на площади в 35,6 га.

"Пятый раз мы встречаемся в самых разных уголках Подмосковья, чтобы нанести сокрушительный удар той трагедии, которая была связана с жуком-короедом. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствует здесь сегодня, всех, кто принимает участие в акции. Я уверен, что это доброе дело станет еще более популярным, чтобы наше Подмосковье было всегда цветущим и зеленым", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Массовые акции по восстановлению лесов проводятся ежегодно с 2013 года по инициативе губернатора во всех муниципальных образованиях. 

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