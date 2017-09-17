Матвиенко: Россия готова увеличить число обучающихся в РФ туркменских студентов

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. РФ готова увеличить прием туркменских студентов в российские вузы. Об этом заявила в воскресенье журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи со спикером Меджлиса Туркмении Акджой Нурбердыевой.

"Мы договорились об усилении работы по сотрудничеству в сфере образования, молодежных студенческих обменов, спортивных обменов", - рассказала спикер верхней палаты парламента РФ. "Условились, что обратим внимание на увеличение количества туркменских студентов, желающих обучаться в вузах РФ", - сообщила она.

По словам Матвиенко, сегодня в российских вузах уже учатся более 18 тыс. туркменских студентов, около 2 тыс. их них - по государственным стипендиям РФ. "Мы готовы принимать больше студентов из Туркменистана, потому что они могут получить качественное образование, вернуться на родину и быть востребованными у себя дома", - подтвердила она.