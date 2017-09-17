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Омские предприятия создадут 90 тыс. рабочих мест в ближайшие пять лет

Общество
17 сентября, 15:41 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Глава департамента по труду министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова добавила, что властям необходимо пересмотреть подход к образованию, культуре и молодежной политике

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ОМСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омские предприятия и организации в ближайшие пять лет создадут 90 тыс. рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Об этом заявила в воскресенье на митинге за достойные зарплаты, организованный Федерацией омских профсоюзов, руководитель департамента по труду министерства труда и социального развития Омской области Марина Хамова.

"Омские предприятия и организации заявляют о том, что для нормальной работы им необходимо трудоустроить 90 тыс. специалистов в течение ближайших пяти лет. 90 тыс. вакантных мест в регионе есть для того, чтобы молодые люди могли работать здесь. Эти места сопровождаются достойным уровнем заработной платы и желанием работодателя обучить своего специалиста", - заявила Хамова.

По ее мнению, властям необходимо коренным образом пересмотреть подход к образованию, культуре и молодежной политике, чтобы привлечь молодежь. "Нам очень нужны креативные молодые люди, которые сделают власть эффективной", - сказала представитель регионального минтруда.

Как отметила Хамова, важно не только количество рабочих мест и высокий уровень зарплат, но и отсутствие задолженностей по зарплатам. По ее словам, при помощи регионального правительства за текущий год было выплачено около 100 млн рублей просроченных зарплат.

Митинг за достойные зарплаты и защиту прав дольщиков организовала в Омске Федерация омских профсоюзов. На мероприятии, по данным организаторов, собрались около 1,5 тыс. человек.

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