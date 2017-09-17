Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек приняли участие в ежегодном осеннем велопараде, который прошел в Москве в воскресенье, говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Заезд объединил около 20 тысяч участников, которые совершили поездку протяженностью около 30 км. Велопарад организован проектом по развитию велокультуры Let's bike it! совместно с Департаментом транспорта города Москвы", - говорится в сообщении.

Участники проехали маршрут от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". После окончания заезда прошел велопикник с развлекательной программой. На время проведения велопарада московский велопрокат "Велобайк" ввел льготные условия для пользователей.

"Приятно видеть, что с каждым годом становится больше участников, а также тех, кто пользуется велосипедом для регулярных поездок. Москва становится дружелюбнее и безопаснее для тех, кто предпочитает велосипед, - создается велоинфраструктура - поэтому число таких людей в городе растет", - сказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Велопарад не является спортивной гонкой, стать его участником может любой желающий. Мероприятие приурочено к отмечающемуся 22 сентября всемирному Дню без автомобиля. Впервые он был проведен в 1973 году в Швейцарии, когда власти этой страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Москва присоединилась к акции в 2008 году.