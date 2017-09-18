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На курорте "Архыз" началось строительство новой канатной дороги на северном склоне

Общество
18 сентября, 14:15 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 18, сентября. /ТАСС

Строительство подъемника завершится в следующем году

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ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство четвертой канатной дороги началось на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в понедельник глава республики Рашид Темрезов написал на своей странице в Instagram.

Вчера на северном склоне курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии была установлена первая опора новой современной канатной дороги. А первую опору под самую первую канатную дорогу на южном склоне в «Архызе» мы заложили всего 6 лет назад. Новая канатка, протяженностью почти 4 км, станет уже четвертым современным подъемником на курорте и даст старт освоению северного склона. Это означает, что зимний сезон катания на курорте «Архыз» увеличится на месяц! Строительство нового подъемника будет завершено в 2018 году. Следующие этапы освоения северного склона предполагают оборудование горнолыжных трасс, создание системы искусственного снегообразования, строительство технических помещений, моста через реку Архыз, автомобильных дорог и подъездов. #карачаевочеркесия #темрезов #архыз #туризм #кчр #25леткчр

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

"Вчера на северном склоне курорта "Архыз" была установлена первая опора новой современной канатной дороги, а первую опору под самую первую канатную дорогу на южном склоне курорта мы заложили всего 6 лет назад", - написал Темрезов.

Новая канатная дорога протяженностью почти 4 км станет четвертым современным подъемником на курорте и даст старт освоению северного склона.

"Это означает, что зимний сезон катания на курорте "Архыз" увеличится на месяц", - добавил Темрезов.

Строительство подъемника будет завершено в 2018 году. Следующие этапы освоения северного склона предполагают оборудование горнолыжных трасс, создание системы искусственного снегообразования, строительство технических помещений, моста через реку Архыз и автомобильных дорог.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе 14,8 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.

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