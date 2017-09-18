Программа расселения аварийного жилья в Орловской области выполнена на 100%

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ТАСС, 18 сентября. Власти Орловской области подвели итоги программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. В новые квартиры переехали более 1,8 тыс. человек, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного правительства.
"Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы выполнена на 100%. За этот период расселили более 1,8 тыс. человек из 103 многоквартирных домов, которые были признанными аварийными до 2012 года. Затраты на реализацию программы составили свыше 1,1 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.
По данным правительства региона, в 2018 году расселение аварийного жилья продолжится уже по муниципальным адресным программам.
"В каждом муниципальном образовании разработаны собственные программы переселения из домов, признанных аварийными после 2012 года. Всего в Орловской области в следующем году необходимо расселить 140 домов, общей площадью около 50 тыс. кв. м, на эти цели потребуется порядка 2 млрд рублей. В настоящее время решается вопрос с финансированием. Среди возможных вариантов - получение помощи из федерального центра, а также привлечение средств инвесторов", - добавили в пресс-службе.