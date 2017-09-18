Хакеры атаковали программу CCleaner

ТАСС, 18 сентября. Британская компания Piriform объявила о заражении своей программы для оптимизации работы компьютера CСleaner вирусом. Утечка данных могла коснуться около 2,27 млн пользователей, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на официальном сайте компании.

"Мы обнаружили, что более старые версии нашей программы CCleaner 5.33.6162 и CCleaner Cloud 1.07.3191 подверглись хакерской атаке. Предполагаем, что зараженные утилиты были установлены у 2,27 млн человек. Мы быстро разрешили проблему и полагаем, что никто из наших пользователей не пострадал", - говорится в заявлении компании-разработчика.

Отмечается, что материнская компания Piriform, чешский разработчик защитного программного обеспечения Avast, обнаружила чужеродный код 12 сентября. В результате взлома на расположенный в США сервер передавались имя компьютера, данные об установленных и активных программах, IP-адрес и список сетевых адаптеров. Американские власти заблокировали доступ к серверу 15 сентября по запросу компании и совместно с Avast проводят расследование случившегося. До этого Piriform удалила зараженные программные файлы с загрузочных сайтов и разослала всем пользователям уведомление о необходимости обновить CCleaner до новой, безопасной версии.

CCleaner - бесплатная программа для оптимизации работы операционных систем. Ее основная задача - сканирование файлов на жестком диске компьютера и удаление неиспользуемых и ненужных данных, а также защита от вредоносных программ.