У подножия пирамид в Каире построят станцию метро "Фараонская"

КАИР, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Станция метро появится у подножия великих пирамид Гизы, рядом с которыми завершается строительство Большого Египетского музея, призванного стать крупнейшей в мире сокровищницей древнеегипетских артефактов (носит название Гранд-музея).

Каирские власти обнародовали план строительства четвертой линии столичного метрополитена, которая пройдет мимо пирамид.

Как сообщил глава Национального управления по туннелям Тарек Гамаль ад-Дин, четвертая линия подземки, состоящая из 17 станций, протянется на 19 километров. Станция "Фараонская" будет выходить к Большому музею. "Эта станция станет крупнейшей в мире, - убежден Гамаль ад- Дин. - Она будет не просто одним из связующих звеньев метро, но совместит в себе крупную торговую площадку и восточный базар в духе древнеегипетской цивилизации".

По словам руководителя, в проекте учтен "туристический характер" этой станции, которую оснастят всеми необходимыми для прогулки по достопримечательностям атрибутами - кафетериями, магазинами, сувенирными точками. Интерьеры будущей станции также будет выдержаны в духе архитектуры Древнего Египта.

Управление по туннелям, отметил Тарек Гамаль ад-Дин, "старается использовать успешный опыт Японии в преобразовании станций метрополитена в коммерческие центры с учетом интересов египетских граждан". В настоящее время объявлен тендер на выполнение строительных работ первого этапа строительства четвертой ветки, техническая экспертиза и оценки финансовых предложений запланированы на 2018 год. Стоимость проекта оценивается в $1,2 млрд, причем 60% работ финансирует японская сторона, которая предоставляет крупный льготный кредит, остальная сумма поступит из государственного бюджета. Свою заявку на участие в тендере уже подала японская компания, добавил глава управления.