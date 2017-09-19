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Россияне смогут пройти бесплатное обследование на рак кожи в Московском НИИ им. Герцена

Общество
19 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Диагностика будет осуществляться 23 сентября по предварительной записи

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Меланома - современная диагностика и лечение" состоится 19 и 20 сентября в Московском научно-исследовательском институте имени Герцена, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Также 23 сентября в институте будет организовано бесплатное обследование на меланому.

"Уровень заболеваемости меланомой постоянно и ощутимо ползет вверх: за последние 40 лет в мире было отмечено трехкратное его увеличение. Основная причина возникновения меланомы - воздействие ультрафиолетового излучения", - сообщил ТАСС директор НИИ Андрей Каприн.

По его словам, меланома - один из самых быстрорастущих видов опухолей, который очень рано начинает давать метастазы. На меланому приходится не более 10% от всех форм рака кожи, но при этом 80% летальных исходов.

В Московском НИИ имени Герцена будет организован прием пациентов для бесплатного обследования после окончания пляжного сезона. Диагностика будет осуществляться только по предварительной записи на сайте института, либо по телефону справочной службы.

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