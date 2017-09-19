Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 200 школьников из полярных регионов поучаствуют в арктической смене "Артека"

Общество
19 сентября, 10:32 UTC+3 ТАСС

В детском лагере для школьников организуют конкурс эколого-технологических проектов и расскажут о программе "Волонтеры Арктики"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 сентября. Более 200 школьников из арктических регионов примут участие в экологической смене "Планета Океан. Зеленая Арктика", которая пройдет с 25 сентября по 15 октября в международном детском центре (МДЦ) "Артек". Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Алексей Рудковский.

"Участниками смены станут 385 мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет из разных стран мира. Они соберутся вместе, чтобы внести свой вклад в будущее нашей планеты. В число участников вошли 200 юных исследователей из циркумполярного региона: Республик Коми и Саха (Якутия), Архангельской, Мурманской и Тюменской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО), Красноярского края…", - сказал он.

По его словам, ЯНАО представят школьники, особо отличившиеся в экологической сфере - это призеры и победители конкурсов, авторы научно-исследовательских проектов, участники предметных олимпиад и конференций экологической направленности. "Смена проводится при поддержке "Зеленой Арктики", департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО и некоммерческой организации "Фонд "Сотрудничества Ямала", - уточнил Рудковский.

Также он отметил, что в "Артеке" юным экологам расскажут о проекте "Волонтеры Арктики", участники которого занимались очисткой островов Белый и Вилькицкого в Карском море, а также о патриотическом проекте "Карские экспедиции".

"Одним из ключевых событий станет конкурс эколого-технологических проектов. В числе задач - привлечение внимания школьников к науке и технике, помощь в формировании осознанного выбора будущей профессии, вовлечение в активный процесс непосредственного участия в научно-технологическом и экологически чистом развитии России в различных сферах жизнедеятельности", - пояснил Рудковский.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года между департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО и фондом поддержки МДЦ "Артек" было подписано соглашение о развитии международного и межрегионального сотрудничества. Документ направлен на привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям проектов по изучению, освоению и развитию Арктики, участие в формировании и реализации программ в области сохранения и охраны окружающей среды, оказание содействия и поддержки организациям российских соотечественников за рубежом в сфере культуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
10
Осенний велопарад в Москве собрал 20 тыс. участников
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
2
Источник: легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве от ножевого ранения
3
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
4
НИИ Склифосовского: Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести
5
На найденной в Москве средневековой чаше обнаружили стихи персидского поэта Ширази
6
Ураган "Мария" усилился до максимальной категории
7
На росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера в Хабаровске, завели дело о халатности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама