Более 200 школьников из полярных регионов поучаствуют в арктической смене "Артека"

ТАСС, 19 сентября. Более 200 школьников из арктических регионов примут участие в экологической смене "Планета Океан. Зеленая Арктика", которая пройдет с 25 сентября по 15 октября в международном детском центре (МДЦ) "Артек". Об этом во вторник сообщил ТАСС руководитель межрегиональной общественной экосоциологической организации "Зеленая Арктика" Алексей Рудковский.

"Участниками смены станут 385 мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет из разных стран мира. Они соберутся вместе, чтобы внести свой вклад в будущее нашей планеты. В число участников вошли 200 юных исследователей из циркумполярного региона: Республик Коми и Саха (Якутия), Архангельской, Мурманской и Тюменской областей, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов (ЯНАО), Красноярского края…", - сказал он.

По его словам, ЯНАО представят школьники, особо отличившиеся в экологической сфере - это призеры и победители конкурсов, авторы научно-исследовательских проектов, участники предметных олимпиад и конференций экологической направленности. "Смена проводится при поддержке "Зеленой Арктики", департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО и некоммерческой организации "Фонд "Сотрудничества Ямала", - уточнил Рудковский.

Также он отметил, что в "Артеке" юным экологам расскажут о проекте "Волонтеры Арктики", участники которого занимались очисткой островов Белый и Вилькицкого в Карском море, а также о патриотическом проекте "Карские экспедиции".

"Одним из ключевых событий станет конкурс эколого-технологических проектов. В числе задач - привлечение внимания школьников к науке и технике, помощь в формировании осознанного выбора будущей профессии, вовлечение в активный процесс непосредственного участия в научно-технологическом и экологически чистом развитии России в различных сферах жизнедеятельности", - пояснил Рудковский.

Ранее сообщалось, что в апреле текущего года между департаментом международных и внешнеэкономических связей ЯНАО и фондом поддержки МДЦ "Артек" было подписано соглашение о развитии международного и межрегионального сотрудничества. Документ направлен на привлечение внимания общественности к проблемам и достижениям проектов по изучению, освоению и развитию Арктики, участие в формировании и реализации программ в области сохранения и охраны окружающей среды, оказание содействия и поддержки организациям российских соотечественников за рубежом в сфере культуры.