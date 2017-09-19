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Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медицины

Общество
19 сентября, 13:20 дата обновления: 19 сентября, 13:42 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, сентября. /ТАСС

Министр здравоохранения сообщила, что приоритетным направлением является разработка радиофармпрепаратов нового поколения

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Егор Алеев/ТАСС

ВЕНА, 19 сентября. /ТАСС/. Приоритетными направлениями, развиваемыми в России, являются разработка радиофармпрепаратов нового поколения, протонной и углеродной терапии, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем докладе на научном форуме в рамках 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Использование новейших наработок ядерной медицины позволит улучшить качество диагностики различных заболеваний от болезни Альцгеймера до разных форм онкологии. Ранняя диагностика и своевременное лечение дадут возможность улучшить качество жизни людей с заболеваниями, предотвратить рецидивы, увеличить выживаемость и продолжительность жизни.

"В этом году в России запущен не имеющий по техническим характеристикам аналогов протонный ускоритель модели С235 в открывающемся Центре ядерной медицины и лучевой терапии Федерального медико-биологического агентства России в Димитровграде, который явился результатом плодотворного сотрудничества Российского Объединенного института ядерных исследований с компанией IBA", - сказала она.

По словам министра, проводимые исследования позволили сократить диаметр протонного пучка с 5 до 1-1,5 миллиметра, "что значительно повышает точность и уменьшает травматичность протонной терапии, особенно при опухолях мозга, основания черепа и глазного яблока".

Кроме того, Скворцова рассказала о внедрении первого полностью разработанного в России комплекса протонной терапии на основе компактного ускорителя с системой позиционирования пациента с точностью в пределах полумиллиметра. "Совместно с Китайской Народной Республикой реализуется проект по углеродной терапии", - добавила она.

Новые лекарства

"Приоритетным направлением, развиваемым в России, является разработка радиофармпрепаратов нового поколения", - отметила министр.

По словам Скворцовой, приоритетными являются препараты для эффективной ПЭТ-диагностики костных метастазов и опухолевого ангиогенеза на основе галлия-68 и циркония-89. Кроме того, создаются "оригинальные таргетные препараты для лечения феохромоцитом, нейробластом, меланом".

"Активно развиваются цифровые информационные технологии в приложении к лучевой терапии", - уточнила она.

Повышение квалификации медицинских физиков

Министр здравоохранения также сообщила, что программа повышения квалификации медицинских физиков стран СНГ с 2017 года будет проходить на базе Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна ФМБА России. "Так, под эгидой МАГАТЭ реализуется программа повышения квалификации медицинских физиков и лучевых терапевтов стран СНГ в области радиационной онкологии, в рамках которой с 2017 года базовым станет ведущее учреждение Федерального медико-биологического агентства России", - сказала министр.

Генконференция является площадкой для рассмотрения стратегических вопросов и проведения научных дебатов. В этом году традиционный научный форум, который проходит в рамках конференции с 19 по 20 сентября, посвящен использованию ядерных технологий в здравоохранении, его участники обсудят роль мирного атома в профилактике, выявлении, диагностике и лечении заболеваний.

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