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В Карелии до конца года построят перинатальный центр и десять модульных ФАПов

Общество
19 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

В 2017 году в республике введут в эксплуатацию кадетское училище, центр культурного развития и физкультурно-оздоровительный комплекс

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В Карелии до конца 2017 года планируется построить перинатальный центр и десять модульных фельдшерско-аккушерских пунктов. Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, эту тематику секретарь СБ РФ Николай Патрушев обсудил на встрече с главой республики Артуром Парфенчиковым.

"До конца 2017 года предстоит завершить строительство инфраструктуры промышленного парка в Надвоицах, путепровода на улице Гоголя в Петрозаводске (первый этап), ряда социальных объектов: перинатального центра, десяти модульных ФАПов на территории шести муниципальных районов республики, общеобразовательного учреждения в поселке Ледмозеро Муезерского района, универсальной загородной учебно-тренировочной базы центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства", а также ряда других объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Патрушев, который руководит госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, обсудил с Парфенчиковым ход исполнения решений комиссии. На встрече было отмечено, что в 2017 году обеспечен ввод в эксплуатацию целого ряда знаковых для жителей республики объектов: Петрозаводского президентского кадетского училища (первый этап), центра культурного развития в городе Костомукше, физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Питкяранте. Завершен второй этап реконструкции здания Национальной библиотеки Карелии, завершаются работы по обустройству 25 детских игровых и спортивных площадок на территории Петрозаводска.

"Патрушев обсудил также с Парфенчиковым вопросы, которые могут быть включены в повестку дня предстоящего в ноябре очередного заседания Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия", - сообщили в пресс-службе.

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