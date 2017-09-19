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Итальянская полиция не задерживала граждан РФ на свадьбе в Венеции

Общество
19 сентября, 19:34 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Однако в полиции подтвердили факт участия двоих россиян в потасовке на свадьбе

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РИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянская полиция не задерживала российских граждан в Венеции, хотя факт участия двоих россиян в потасовке на свадьбе подтвердила. Об этом ТАСС сообщили во вторник в генеральном консульстве РФ в Милане.

"Мы узнали об инциденте из СМИ и связались с квестурой (полицейское управление - прим. ТАСС) Венеции и местным командованием карабинеров. Действительно, двое наших граждан подрались с гражданином Болгарии, но никто задержан не был и сейчас все находятся на свободе", - сообщили в диппредставительстве.

Там пояснили, что инцидент произошел еще в понедельник на рассвете. "Из-за шума было обращение в полицию, по вызову на место приехали полицейские для выяснения обстоятельств. Серьезно никто не пострадал", - рассказали в генконсульстве.

Как сообщила ранее во вторник газета Corriere della Sera, драка между двумя россиянами и болгарином - гостями свадебного праздника на острове Сан-Клементе в Венецианской лагуне - произошла у входа в фешенебельный отель. Разнимать дерущихся пытались сотрудники гостиницы, которые, как пишет издание, получили легкие травмы. Небольшими ушибами отделались и участники потасовки.

Италия все чаще становится местом для бракосочетания россиян. Услуги по организации торжественного события предлагают специализированные агентства, ориентированные на российских клиентов. В Венецианской лагуне насчитывается 40 островов, некоторые из них частные или необитаемые. Самым популярным для свадеб исторически считается Торчелло, который одним из первых был освоен венетами, коренными жителями северо-востока Апеннинского полуострова, еще до основания Венеции.

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