Медучреждения 40 регионов РФ присоединились к проекту "Бережливая поликлиника"

ТАСС, 19 сентября. Почти 200 медучреждений в 40 регионах России присоединились к проекту "Бережливая поликлиника", который включает в себя ряд мер по повышению качества обслуживания населения. Об этом во вторник в ходе рабочей поездки в Кировскую область сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева.

"На сегодняшний день проект "Бережливая поликлиника" реализуется в 188 учреждениях 40 субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе в него вошли 94 медицинские организации девяти регионов", - сказала Яковлева.

Она добавила, что благодаря проекту в два раза увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом за счет внедрения электронного оборота и оптимизации технологических процессов. А также в пять раз сократилось время оформления записи на прием к специалисту.

"Проблемные вопросы, которые мы выявили в ПФО, - это диспансеризация, распределение потоков в поликлиниках, организация работы регистратуры и организация работы процедурного кабинета. Все вопросы можно решить за счет оптимизации организационных вопросов и внедрения "бережливых" технологий. Приветливый персонал, приветливая регистратура, современное и качественное медицинское обслуживание - все это ведет к повышению удовлетворенности населением качеством оказания медицинской помощи", - отметила Яковлева.

Проект "Бережливая поликлиника" запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года. Проект, который реализуется с участием госкорпорации "Росатом", призван убрать ненужное хождение по кабинетам, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лаборатории.