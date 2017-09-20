Эксперты: отказ от строительства Нижне-Зейской ГЭС в Приамурье позволит сохранить природу

ТАСС, 20 сентября. Отказ от строительства новой гидроэлектростанции на реке Зея в Амурской области позволит сохранить природу и не нарушать водные экосистемы в бассейне Амура, сообщила в среду пресс-служба Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"В начале сентября стало известно, что совет директоров "Русгидро" утвердил реализацию продажи ряда активов. В частности, 29 августа принято решение о ликвидации дочерней структуры - компании "Нижне-Зейская ГЭС" [созданной для строительства новой ГЭС на реке Зея]. WWF России поддерживает это решение, поскольку любая плотина наносит урон природе и ценным пресноводным экосистемам", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что Нижне-Зейская ГЭС должна была стать одной из четырех противопаводковых станций на Амуре и его притоках. "Водохранилища, образуемые плотинами, позволяют снижать скорость роста уровня воды при прохождении наводнения. Однако строительство любого нового крупного водохранилища наносит значительный урон окружающей среде", - пояснили в пресс-службе.

Масштаб урона определяется многими факторами, в числе которых изменение водного режима и стока наносов, разделение бассейна на разрозненные части, затопление земель и изменение естественных условий формирования водных и околоводных экосистем.

Альтернативные решения проблемы наводнений, на которых, в частности, настаивает WWF - это регламентация деятельности на затапливаемых и подтапливаемых территориях речных долин, постепенное освобождение регулярно затапливаемой поймы от незащищенных жилых застроек и предприятий, адаптация остающихся сооружений к воздействиям паводков, переселение населения в безопасную зону, развитие системы страхования от стихийных бедствий.

"Строительство плотин не может решить всей проблемы катастрофических наводнений, обусловленных прохождением половодья или паводков в годы высокой водности. Именно поэтому специалисты фонда предлагают изменить систему ведения хозяйства на территориях с высоким риском паводка, сохранить естественные экосистемы пойм для свободного распластывания паводка", - приводятся в сообщении слова Петра Осипова, директора Амурского филиала WWF России.