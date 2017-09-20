Россия готова смягчать визовый режим с Японией вплоть до полной отмены виз

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Россия готова идти и дальше по пути ослабления визового режима с Японией вплоть до полной отмены подобных требований. Об этом заявил в среду посол РФ в Токио Евгений Афанасьев на презентации туристического потенциала России, проводимого Ростуризмом с участием Национального маркетингового центра по туризму Visit Russia.

Он напомнил, что с января 2017 года РФ и Япония ввели в действие "синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима и упрощение поездок двух стран". "Мы готовы идти и дальше, наше предложение идти вплоть до отмены", - добавил он, отметив, что, "если японская сторона согласится, это значительно повысит возможности для туризма, бизнеса и культурных связей".

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам. Соответствующая договоренность была приурочена к состоявшемуся в декабре прошлого года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию.

Ослабление визовых требований в первую очередь касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых. Срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трех до пяти лет. Кроме того, впервые введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд; их могут выдавать в том числе туристам. Было отменено и требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина или принимающей стороны при самостоятельной организации поездки в Японию.