Глава МЧС РФ назвал серьезной проблемой звонки с угрозами по всей стране

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой телефонные звонки с угрозами по всей стране, размер ущерба от них пока подсчитывается. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках "правительственного часа".

"Это большая и серьезная проблема. Наше ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других спецподразделений", - сказал он.

По оценкам министра, "ущерб сейчас подсчитывается специалистами".

Пучков рассказал, что подразделения МЧС помогают в организации эвакуации людей, оказывают конкретную помощь людям с детьми, лицам пожилого возраста и решают вопросы в пределах компетенции. "Общую координацию этой деятельности осуществляет Национальный центр управления в кризисных ситуациях, а также службы на местах. Эти вопросы мы держим на особом контроле", - сказал министр.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Ложные сообщения об угрозе взрывов поступали и в Москве: были "заминированы" более 100 объектов - вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс. человек. Эвакуация прошла также в более чем 10 московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы также не нашли подтверждения.