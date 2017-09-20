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Региональный стандарт для волонтеров введут в субъектах РФ в 2018 году

Общество
20 сентября, 15:28 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 20, сентября. /ТАСС

Президент Владимир Путин поддержал внедрение подобного стандарта, отметила гендиректор АСИ Светлана Чупшева

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 20 сентября. /ТАСС/. Около 40 регионов РФ в текущем году станут базовыми для внедрения регионального стандарта по развитию волонтерства, в 2018 году стандарт будет введен во всех субъектах РФ. Об этом сообщила в среду гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на совещании по организации поискового движения с губернатором Московской области Андреем Воробьевым и волонтерами.

"Это девять базовых шагов, которые регион должен реализовать для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру и институты для развития волонтерства. Девять шагов - это комплексная работа. <...> В следующем году такие условия должны быть созданы в каждом субъекте РФ", - сказала Чупшева, уточнив, что на данный момент главы около 40 регионов изъявили желание уже в 2017 году внедрить стандарт для волонтеров, в их числе и Московская область.

По словам Чупшевой, все девять шагов обсуждались с волонтерскими организациями и субъектами РФ. "Мы планируем в ближайшее время собрать их на площадке в Москве, чтобы обсудить дальнейшие шаги, предметно поговорить о каждом регионе", - отметила она, добавив, что региональный стандарт был принят на наблюдательном совете и поддержан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как уточняется в материалах АСИ, в региональный стандарт по развитию волонтерства входят: принятие регламента взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими организациями, добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе не ниже заместителя главы субъекта РФ, создание совета по вопросам добровольчества при главе субъекта РФ.

Также в числе требований - открытие ресурсных центров, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям, оказание информационной поддержки и популяризация добровольчества, подготовка волонтеров и должностных лиц, разработка мер поощрения волонтеров, оценка внедрения стандарта по развитию волонтерства в регионе.

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Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич Путин, Владимир Владимирович Чупшева, Светлана Витальевна
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