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Бабье лето продержится в Москве до конца сентября

Общество
20 сентября, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Похолодание блокирует антициклон, который начал перемещаться из северных регионов России в Центральную и достигнет столицы через 3-4 дня

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Солнечная, комфортная погода продержится в Москве до конца месяца. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Гидрометцентр прогнозирует комфортную погоду на очень большой период. По самым последним расчетам очень велика вероятность того, что такой режим погоды - днем солнечно, ночью лунно, без осадков, с большим суточным ходом температуры, когда ночью прохладно, а днем тепло - выше нормы на 4-5 градусов, продлится до конца месяца", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что между ночной и дневной температурой будет большая разница. "Ночью будет умеренно прохладно - от 7 до 9 градусов, а днем тепло - от 15 до 19 градусов. Большой суточный ход", - отметил метеоролог.

По его словам, такая погода связана с перемещением очень мощного антициклона в центр Европейской России. "Он хорошо выражен и у поверхности Земли, и на высоких уровнях в стратосфере. Этот антициклон блокирует похолодание, то есть, нет условий для вторжения холодного воздуха", - отметил Вильфанд.

По его словам, антициклон только начал перемещаться с северных регионов в центр России, через 3-4 дня он достигнет Москвы. "По прогнозам, этот антициклон будет только усиливаться. Примерно через 4-5 дней атмосферное давление достигнет максимума", - отметил Вильфанд.

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