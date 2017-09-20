Турпоток в Кавминводы в первой половине года вырос на 5,7%

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Рост турпотока на курорты Кавказских Минеральных Вод в первом полугодии 2017 года превысил 5% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Как сообщает в среду пресс-служба губернатора края, об этом сообщил заместитель министра культуры края Александр Трухачев.

"Положительная динамика сохраняется и в 2017 году. Только за первое полугодие турпоток в край в целом вырос на 3,7%, а в Кавминводы - на 5,7%", - сказал Трухачев.

Он уточнил, что в 2016 году турпоток в регион составил почти 1,4 млн человек, на 6% превысив показатель 2015 года. Почти миллион человек посетили Кавказские Минеральные Воды, что на 6,6% выше уровня 2015-го. А доля санаторно-курортного комплекса края в общероссийском объеме составляет 18,5%.

По данным министерства, туристский поток в Ставропольский край за первое полугодие 2017 года составил 612,6 тыс. человек, что на 3,7% больше аналогичного показателя 2016 года.

Подготовка кадров

Отдельное направление работы - подготовка квалифицированных специалистов для отрасли. С 2016 года край участвует в проекте Ростуризма по созданию общенациональной системы подготовки кадров.

"Только в прошлом году 282 специалиста санаторно-курортных учреждений и туристских организаций региона прошли дистанционное обучение за счет федерального бюджета, еще 50 сотрудников повысили квалификацию благодаря финансированию из краевой казны. В 2017 году проходят обучение 278 специалистов", - сказал Трухачев.

Новые объекты

Как пояснил ТАСС Трухачев, за I полугодие 2017 года в Ставропольском крае введено в эксплуатацию 18 объектов туристско-рекреационной направленности на более 400 мест размещения.

"Это говорит о наших имеющихся резервах на размещение отдыхающих. И о положительной тенденции на развитие санаторно-рекреационного комплекса региона", - сказал он.