Путин: Россия выступает за историческую правду о своей роли во Второй мировой войне

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за объективность и историческую правду о своей роли во Второй мировой войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в среду с главным раввином России Берл Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой.
Путин отметил важность понимания губительных последствий любых проявлений экстремизма и националистических идей. "Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого в будущем, поэтому мы будем всячески избегать любой политизации. Но в вопросах подобного рода мы, безусловно, будем стремиться к объективности и к правде, на которой может быть только основано справедливое общество", - заявил Путин, выразив уверенность, что слова представителей еврейской общины России о роли советских солдат во Второй мировой войне будут услышаны во всем мире.
Лазар отметил, что евреи по традиции в Новый год вспоминают подвиги тех героев, которые спасли еврейский народ во время различных войн. "В связи с этим я бы хотел поблагодарить за то, что в России все время делают все возможное, чтобы историческая правда сохранилась", - сказал он. Он также поблагодарил Путина за посмертную награду офицеру еврейского происхождения Александру Печерскому, который возглавил восстание в концлагере Собибор.
По его словам, эта тема важна, поскольку советские солдаты сыграли большую роль в освобождении многих народов от фашизма и при этом понесли самые большие и тяжелые потери. Также он отметил стремление России к обновлению музея на месте бывшего концлагеря Собибор на территории Польши. "И то, что сегодня хотят исключить Россию из этого проекта, для нас это аморально", - подчеркнул Лазар.
Он заявил, что российские евреи будут поднимать этот вопрос на встрече с лидерами других еврейских общин и будут выступать за участие России в этом проекте.