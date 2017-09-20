Генплан Севастополя планируется утвердить не позднее 2018 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует, что генеральный план города будет утвержден после доработки и общественного обсуждения не позднее 2018 года. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" в среду сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Мы живем пока, к сожалению, по генплану 2005 года, 2017 год показал, что мы не боимся публично обсуждать новый разработанный генплан, мы готовы открыто отвечать на все замечания, которые поступили, а поступило более 9 тыс. замечаний. Когда мы отработаем [каждое замечание] мы снова представим данный доработанный документ на публичное общественное обсуждение. Мы видим срок, конечно же, не позднее 2018 года, но по мере качественной проработки генерального плана", - сказал Овсянников.

Он добавил, что только после доработки и нового обсуждения с горожанами генплана будет ясен окончательный срок, когда власти начнут процедуру утверждения документа.

История вопроса

Действующий генплан Севастополя датируется 2005 годом, его принятие не сопровождалось публичными обсуждениями. Сейчас власти вынесли проект документа на суд общественности, и первые публичные слушания по проекту состоялись в первой половине мая этого года.

Тогда жители города высказали критику в адрес предложенного проекта. Большинство из них касались того, что разработчики изменили функциональное назначение земель, где уже находятся участки, выданные под индивидуальную жилую застройку, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Люди высказали опасения, что из-за изменения назначения земель они лишатся своей недвижимости или не смогут построить дома там, где им уже это ранее было разрешено.

Представители власти и разработчиков документа заверили горожан, что этого не произойдет, кроме того, они готовы рассмотреть каждый такой случай и внести корректировки. Позже власти заявили, что процесс принятия генплана остановлен, а сам документ направлен на доработку.