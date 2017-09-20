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Подмосковье заняло первое место в Национальном рейтинге развития событийного туризма

Общество
20 сентября, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Крупные событийные мероприятия проводятся в каждом районе Московской области

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская область награждена дипломом первой степени в Национальном рейтинге развития событийного туризма в рамках Международной туристической выставки "Отдых Leisure 2017". Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

"В рамках Международной туристической выставки "Отдых Leisure 2017" Национальная ассоциация специалистов событийного туризма наградила Московскую область дипломом за первое место в Национальном рейтинге развития событийного туризма", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, целью ежегодного рейтинга является оценка уровня развития событийного туризма на территории Российской Федерации, стимулирование повышения качества туристических событий. Участниками рейтинга являются субъекты РФ, на территории которых проводятся туристические события.

В Московской области крупные событийные мероприятия проходят во всех муниципальных районах. Например, в Сергиево-Посадском районе - российский фестиваль тепловых аэростатов специальных форм "Небо Святого Сергия", международный фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства "Русская матрешка".

Яркими событиями, которые привлекают в регион не только туристов, но и инвестиции, являются фестиваль исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор", Международный музыкальный фестиваль им. Чайковского, Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна".

"Событийный туризм привлекает тысячи гостей из разных городов и районов Подмосковья, из регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Это становится отправной точкой для комплексного развития не только туристических, но и инфраструктурных проектов", - сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова приводит пресс-служба.

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