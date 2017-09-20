Ростуризм и МИД РФ напоминают о мерах предосторожности в связи с ураганом "Мария"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности в Доминикане и на Гаити в связи с приближением урагана "Мария". Сообщение об этом появилось в среду на сайте Ростуризма.

"Ведомство рекомендовало воздержаться от морских прогулок и пребывания в береговой зоне, не покидать капитальных строений, не подходить к окнам и строго следовать указаниям местных служб по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении Ростуризма о позиции МИД.

Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры в Доминикану и на Гаити, в обязательном порядке информировать своих клиентов о метеорологической обстановке в этих странах.