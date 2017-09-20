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Москалькова встретилась с двумя жителями Чечни, которых в СМИ называли пропавшими

Общество
20 сентября, 22:16 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, сентября. /ТАСС

"Новая газета" ранее опубликовала материалы о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за нетрадиционной сексуальной ориентации

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ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Грозном с двумя жителями Чечни, которые ранее фигурировали в публикациях "Новой газеты" как пропавшие без вести, и убедилась в том, что их здоровью ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь омбудсмена Алексей Зловедов.

"Татьяна Николаевна встречалась с двумя людьми, который в списке "Новой газеты" числились пропавшими. Они живы и здоровы", - сказал ТАСС Зловедов.

"Новая газета" ранее опубликовала несколько материалов о гражданах, которых якобы преследуют в Чечне. Они касались задержаний и возможных убийств жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. В другой публикации утверждалось, что в Чечне в результате спецопераций были задержаны жители, которые потом были убиты.

Ранее Москалькова сообщила ТАСС, что следственные органы Чечни возбудили восемнадцать уголовных дел по фактам исчезновения людей, которые фигурирует в списках "Новой газеты". Она также отметила, что сотрудник ее аппарата останется в регионе для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях.

Москалькова отмечала, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям, и направила обращение главе Следственного комитета РФ. Омбудсмен просила СК уточнить информацию о 24 людях в списке газеты, по которым были указаны только фамилии и инициалы. 1 сентября омбудсмен сообщила, что вышла на видеосвязь с родственниками якобы пострадавших в Чечне людей, о которых сообщали СМИ.

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Москалькова, Татьяна Николаевна
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