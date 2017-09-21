Доклад ЕС: мусульманские мигранты считают Европу своим домом

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Большинство мусульманских мигрантов в Европейском союзе чувствует неразрывную связь с европейским сообществом, верит в его демократические институты и считает Европу новым домом, несмотря на присутствие дискриминации по расовому признаку. Об этом говорится в докладе Агентства Европейского союза по основным правам, который был опубликован в четверг.

Исследование проводилось в 2016 году и охватывает мнение более 10 тыс. мусульманских мигрантов и их детей, постоянно проживающих и трудящихся на территории ЕС более одного года, и не учитывает приезжих на волне миграционного кризиса. Агентство подробно изучило чувство принадлежности мусульман к Евросоюзу, проблему дискриминации и знание мигрантами своих основных прав. Специалисты просили оценить по пятибалльной шкале их жизненные условия и принадлежность к Европе.

Так, большинство из опрошенных дали оценку от 4 до 5 и в среднем по Евросоюзу она составила 4,1. В итоге 76% мусульман считает, что тесно связаны со своей страной проживания в ЕС. Наихудшие результаты были выявлены в Австрии, Нидерландах и Италии - в этих странах средней оценкой стал показатель 3,5. "Результаты нашего исследования демонстрируют, что любые утверждения о том, что мусульмане якобы не интегрированы в наше общество, совершенно смешны", - заявил директор агентства Майкл О'Флаэрти.

Интеграция на фоне дискриминации

Доклад также подвел положительные итоги интеграции мусульманских мигрантов в европейское общество. Прежде всего, приезжие верят в правоохранительную систему и правосудие. Правда, 42% респондентов отмечает, что им приходилось сталкиваться с полицейскими проверками из-за своей внешности. "Мы установили, что их доверие в демократические институты намного выше, чем у большинства других представителей нашего общества", - добавил О'Флаэрти.

При этом эксперты отмечают, что африканские мигранты из- за своей традиционной одежды или цвета кожи чаще сталкиваются с насмешками или дискриминацией, что снижает их возможности найти работу. "Отчуждение целых групп населения создает определенную угрозу, которая может иметь опасные последствия", - предупредили эксперты. В этой связи агентство призывает страны ЕС разработать юридические меры для избавления от дискриминации и улучшить работу с мусульманскими диаспорами и просвещением населения.

В то же время в агентстве ЕС объяснили плохие показатели в Австрии тем, что негативное отношение австрийцев к мусульманам зачастую продиктовано общественной дискуссией на тему миграции. "Данные свидетельствуют, что 40% опрошенных мусульманских мигрантов в Австрии за последние пять лет так или иначе сталкивались с дискриминацией из-за своего происхождения", - отмечается в докладе.

Агентство ЕС по основным правам было учреждено в Вене в 2007 году. Этот консультативный орган на экспертном уровне следит за соблюдением прав человека, применением общеевропейского законодательства, информирует граждан ЕС об их правах. Экспертизы и заключения агентства носят рекомендательный характер.