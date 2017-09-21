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Матвиенко: российская культура помогает доносить конструктивную международную повестку РФ

Общество
21 сентября, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила вклад, который Российская академия художеств вносит в развитие международного сотрудничества

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российская культура приобретает особое значение в условиях нынешней сложной международной обстановки, она должна быть проводником конструктивной повестки РФ. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг в ходе торжественного заседания общего собрания членов Российской академии художеств, посвященного ее 260-летию.

"Особое значение культура приобретает в условиях сложной международной ситуации. Сегодня, когда на Россию пытаются давить с помощью санкций и информационных атак, эта сфера должна быть эффективным проводником нашей конструктивной международной повестки", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что не случайно тема культуры была предложена в качестве основной на предстоящей ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет с 14 по 18 октября в Санкт-Петербурге.

Матвиенко отметила вклад, который Российская академия художеств вносит в развитие международного сотрудничества. "Академия сохранила связи с ведущими творческими организациями стран постсоветского пространства. Это позволяет сохранять единое культурное поле Евразии. Активные творческие связи поддерживаются и с коллегами из многих стран дальнего зарубежья", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в настоящее время противостояние культуры и варварского поведения в ряде регионов мира нарастает. "Вспомним артиллерийский расстрел прямой наводкой древнейших памятников в Афганистане или варварское уничтожение драгоценных реликтов в древней Пальмире. Это новая боль и беда человечества, но мы обязательно должны их преодолеть", - сказала спикер верхней палаты парламента.

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