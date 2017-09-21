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Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефон

Общество
21 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Сообщения будут приходить в формате push-уведомлений, пояснили в столичном департаменте информационных технологий

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Система онлайн-оповещения родителей о снижении успеваемости детей появится в 2017-2018 учебном году в рамках системы "Московская электронная школа". Об этом журналистам сообщил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

"Если мы видим, что ребенок учился хорошо, а потом вдруг начал учиться хуже <…>, мы как раз хотели бы родителям как-то сообщить, <...> на e-mail или телефон написать", - поделился Белозеров планами по расширению функционала электронного дневника, добавив, что внедрение системы предполагается в текущем учебном году.

Он пояснил, что сообщения на телефон смогут приходить посредством push-уведомлений - это небольшие всплывающие окна на экране мобильного устройства. При этом он не стал утонять, рассматривает ли департамент возможность уведомления родителей через соцсети.

Фактически анализ успеваемости и затем персональные образовательные программы будут строиться на современной IT- системе больших данных. "У нас есть огромный массив данных, естественно, без персональных данных, которые можно анализировать, - по каким предметам лучше, по каким предметам хуже - и строить образовательные траектории в том числе для конкретного ученика", - отметил Белозеров.

Консолидация данных стала возможна благодаря тому, что система электронных дневников в Москве с 2016 года работает на единой платформе. Она создана Департаментом информационных технологий. Ранее школы города использовали более 20 разных систем электронных дневников и журналов разных разработчиков.

Реализованные новшества электронного дневника

Помимо этого, с наступившего учебного года у родителей школьников Москвы появился доступ к электронному дневнику через портал госуслуг без дополнительной авторизации, отметил Белозеров. По его мнению, большинство жалоб на работу дневника связаны с тем, что пользователи системы указывают разные телефоны и адреса электронной почты при регистрации на портале и в школьных системах учета. При этом доступ к дневнику ребенка предоставляется только после того, как школа отправляет данные о родителях в систему.

Также в обновленном дневнике нельзя исправить оценку, если она не поставлена с расчетом на исправление ("оценка с точкой"). "Технически это [оценку] исправить возможно, но сам учитель этого сделать не может. В течение суток он может исправить сам, после <…> оценки могут исправляться по согласованию с администрацией школы", - пояснил Белозеров.

Сбои в системе

Белозеров также ответил на вопросы о сбоях в работе системы "Московская электронная школа". Так, учителя жаловались на то, что оценки не сохраняются в системе, а родители - на частую недоступность дневника. По его мнению, сбои единичны, все возникающие проблемы оперативно решаются.

"Бывают сбои технического характера. Они не массовые. За последние три недели, начиная с 1 сентября, недоступность дневника была всего 72 часа, включая ночные технологические окна, когда мы проводим технические работы", - уточнил он, добавив, что сентябрь - период пиковой нагрузки, и в ближайшее время работа системы должна нормализоваться.

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