В профильной комиссии столицы мигрантов призвали не нагнетать ситуацию у ТЦ "Москва"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Александр Калинин призвал граждан Таджикистана и лидеров таджикской диаспоры в Москве не нагнетать обстановку в связи с инцидентом с участием мигрантов возле торгово-ярмарочного комплекса (ТЯК) "Москва" на юго-востоке столицы, ни в коем случае не собираться на незаконные митинги и не совершать беспорядки. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника ТАСС, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной торгового центра. В четверг возле ТЦ вновь собрались около 200 человек.
"Никаких самоуправств с вашей [мигрантов] стороны не должно быть, никаких призывов к расправе над сотрудниками ЧОПа, охраняющих ТЯК "Москва". Никакие незаконные мероприятия, митинги, беспорядки прошу вас не проводить", - сказал Калинин. Он также сообщил, что в четверг посетил больницу №68 в Москве, куда накануне был госпитализирован пострадавший.
"Мне удалось встретиться с официальными представителями больницы. В настоящее время его перевели в общую палату. Он жив, то есть вся информация, которая проходит в СМИ, что гражданин умер, она не официальная", - отметил Калинин.
По его словам, ситуация с инцидентом взята на общественный контроль РОО "Поддержки трудящихся мигрантов Москвы".
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что ситуация возле торгового центра находится под контролем полиции.