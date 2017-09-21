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Столичная полиция опровергла информацию о гибели человека в драке у ТЦ "Москва"

Происшествия
21 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Пострадавший доставлен в лечебное учреждение и дает объяснения полицейским

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о гибели мужчины во время драки около торгового центра "Москва". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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"ГУ МВД России по Москве официально заявляет, что информация, опубликованная в СМИ, о том, что в результате драки у торгового центра на Тихорецком бульваре погиб человек, не соответствует действительности", - подчеркнули в ведомстве.

Пострадавший нарядом скорой помощи был доставлен в лечебное учреждение, ему оказана медицинская помощь. В настоящее время он дает объяснения сотрудникам полиции. По факту причинения пострадавшему телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 ("Побои") УК РФ.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана, он был доставлен в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника, за него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ.

По словам источника, кроме избитого охранниками гражданина Таджикистана в больницы с различными ушибами, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой были доставлены еще три участника конфликта.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что правоохранители пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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