"Известия": региональные чиновники сдадут экзамен по управлению приоритетными проектами

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Региональные чиновники, участвующие в реализации приоритетных проектов правительства, будут сдавать экзамены по проектному управлению. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на департамент проектной деятельности правительства РФ.
По данным издания, в программе обучения и переаттестации примут участие представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов. Первыми в ней примут участие чиновники Белгородской области, им необходимо сдать экзамен до конца сентября. Тех, кто не сможет сделать это с первого раза, отправят на пересдачу. При этом может быть поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.
"Экзамен будет представлять собой очное тестирование в письменной или электронной форме - чиновнику нужно будет в определенный день явиться в класс РАНХиГС и пройти тест", - рассказал изданию директор центра проектного менеджмента вуза Олег Билев.
По его словам, у каждого слушателя будет один час, чтобы выполнить задания. "Успешным тест будет считаться, если экзаменуемый ответит на 65% вопросов", - уточнил Билев.
Он также сообщил, что в зависимости от проектной роли каждый участник должен подтвердить знания в объеме базовой или углубленной программ "Управления проектами в органах власти". Так, руководители проектов должны будут набрать не менее 13 баллов из 18, руководители рабочих органов - 11 баллов, а старшие должностные лица должны в базовой программе набрать не менее 14 баллов из 18.
В свою очередь, заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова подтвердила изданию, что экзамен будут сдавать все вице-губернаторы региона, а также заместители руководителей департаментов и сотрудники проектного офиса правительства региона.