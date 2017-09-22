Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафовать

Россиянка Павлюченкова сыграет с немкой Кербер в полуфинале турнира WTA в ТокиоСпорт 22 сентября, 11:38
Фонд "Жизнь как чудо" начал собор рассказов о случившихся с людьми чудесахСоциальная ответственность 22 сентября, 11:33
Владивостокский МТП обработал первое судно линии Intra Asia 1Транспорт 22 сентября, 11:27
Строительство первых домов по программе реновации начнется до конца годаОбщество 22 сентября, 11:20
Turkish Airlines намерена заказать у Boeing 40 самолетов Dreamliner на $10,8 млрдТранспорт 22 сентября, 11:17
Презентация доклада о зарубежных инструментах влияния на выборы в РФ. ВидеотрансляцияПолитика 22 сентября, 11:14
Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафоватьОбщество 22 сентября, 11:12
ВЦИОМ: доверие россиян к врачам и оценка их положения в обществе снижаетсяОбщество 22 сентября, 11:09
Московские мусорные баки оборудуют GPS-трекерамиСоциальная ответственность 22 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы сделать прививки, а заболевших парламентариев предложил штрафовать за халатное отношение к своему здоровью.
В начале пленарного заседания председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в зале отсутствуют 35 депутатов, пять из которых - временно нетрудоспособны.
После чего слово взял лидер фракции ЛДПР. По его мнению, чтобы все депутаты в зале были трудоспособны, необходимо сделать прививки. "Я убедительно прошу сделать всех прививки. Из трех штаммов [есть] один самый страшный - свиной грипп. Фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, то давайте из [их] зарплаты вычитывать за их небрежность к своему здоровью. Очень прошу всех сделать [прививки] немедленно", - призвал Жириновский.
Со своей стороны председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) заявил, что во многих случаях, когда люди делают прививки против гриппа, "у них случаются проблемы". "Я 27 лет в парламенте, никогда прививок не делал. Рекомендую всем обливаться водой зимой и летом, минуту бегаешь по улице, два ведра с водой, на солнце поворачиваешься и говоришь: "Дай здоровье мне и друзьям!". И ничего не берет!" - заявил депутат.