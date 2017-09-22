Жириновский призвал депутатов делать прививки, а заболевших предложил штрафовать

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал депутатов Госдумы сделать прививки, а заболевших парламентариев предложил штрафовать за халатное отношение к своему здоровью.

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В начале пленарного заседания председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что в зале отсутствуют 35 депутатов, пять из которых - временно нетрудоспособны.

После чего слово взял лидер фракции ЛДПР. По его мнению, чтобы все депутаты в зале были трудоспособны, необходимо сделать прививки. "Я убедительно прошу сделать всех прививки. Из трех штаммов [есть] один самый страшный - свиной грипп. Фракция ЛДПР в полном составе сделала, у нас нет больных. Если появятся больные депутаты, то давайте из [их] зарплаты вычитывать за их небрежность к своему здоровью. Очень прошу всех сделать [прививки] немедленно", - призвал Жириновский.

Со своей стороны председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (КПРФ) заявил, что во многих случаях, когда люди делают прививки против гриппа, "у них случаются проблемы". "Я 27 лет в парламенте, никогда прививок не делал. Рекомендую всем обливаться водой зимой и летом, минуту бегаешь по улице, два ведра с водой, на солнце поворачиваешься и говоришь: "Дай здоровье мне и друзьям!". И ничего не берет!" - заявил депутат.