Более 500 человек собрал Форум иностранных студентов Юга России в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Более 500 человек участвуют в Форуме иностранных студентов Юга России, торжественно открывшемся в пятницу в Ставрополе в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ). Как пояснили ТАСС в оргкомитете, это юноши и девушки из России и нескольких десятков разных стран, которые обучаются в трех федеральных и почти десяти государственных университетов юга России.

"Форум посвящен развитию студенческого самоуправления. В этом у нас есть хороший опыт. С 2015 года СКФУ дважды признавался лучшим вузом в стране по организации студенческого самоуправления", - сказала на торжественном открытии ректор СКФУ Алина Левицкая.

Также обсуждаются проблемы, связанные с учебой, бытом и отдыхом, правовой и социальной защитой иностранных студентов. "В числе наиболее актуальных - вопросы связанны с визами, сроки действия учебных виз, постановки на миграционный учет, передвижение по стране, трудоустройства на период учебы и ряд других", - сказал ТАСС президент Ассоциации иностранных студентов России Яо Никез Аду.

По его словам, ассоциация была создана в 1996 году, в настоящее время объединяет 89 тыс. иностранных студентов из 162 государств. "Опыт работы уже накоплен, стараемся решать возникающие проблемы", - говорит он.

Качество российского образования

Иностранные студенты приветствуют расширение экспорта российского образования, говорит Яо Никез Аду. "Мы рады, что уже второй раз проводим это мероприятие в Ставрополе. Недавно российское правительство приняло решение об увеличении количества иностранных студентов, обучающихся в России. За это мы хотим сказать огромное спасибо руководству страны, которое предоставляет такую уникальную возможность сотням студентов из разных стран встретиться здесь и дружить, создавать новые семьи, создавать ту атмосферу, которая есть здесь сейчас", - говорит он.

"Российские вузы были привлекательны с давно. Они дают хорошие знания, дипломы, которые признаются во многих странах. Мне самому довелось в советское время учится в вашей стране, получил российское образование и наш президент Анголы", - сказал ТАСС заведующий Студенческим отделом Посольства Республики Ангола в Российской Федерации Антонио Муанза Ложе.

О форуме

"За пять лет существования СКФУ количество обучающихся у нас иностранных студентов увеличилось в семь раз. Их у нас теперь 1,7 тыс. человек из 59 государств. Уверена, этот поток будет увеличиваться", - сказала Левицкая.

Иностранцы учатся во всех 11 институтах университета, но основная масса выбирает инженерные специальности и больше идет в инженерный институт на строительные специальности, а также в институт нефти и газа. Наиболее представительна группа из Анголы - всего 300 студентов, много в вузе других представителей Африки, Сирии, Ирана, а также Таджикистана и Узбекистана.

В рамках форума уже состоялся ряд мастер-классов и семинар успешных практик студенческого самоуправления. Встречи с руководством ассоциации, обсуждение актуальных проблем иностранных студентов в период обучения. 23 сентября участники форума посетят мероприятии Дня края, празднуемого в столице региона. Форум завершится 23 сентября.