Мурманская область повышает квалификацию преподавателей вузов по стандартам WorldSkills

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. В Мурманской области преподаватели среднего профессионального образования повышают квалификацию с учетом стандартов "Ворлдскиллс". Об это сообщила в пятницу на заседании областного правительства министр образования и науки региона Наталия Карпенко.
"Министерством образования и науки Мурманской области при участии Союза "WorldSkills Russia" проводится работа по организации ежегодного повышения квалификации преподавателей производственного обучения в организациях, реализующих программы среднего профобразования", - сказала глава ведомства.
Она отметила, что достижения Мурманской области в движении "WorldSkills Russia" позволили региону стать участником приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий". Мурманская область, вступив в ноябре 2014 года в движение "WorldSkills Russia", стала активным участником всех мероприятий движения. В регионе функционируют 10 специализированных центров компетенций, оснащенных в соответствии с международными стандартами. Ежегодно расширяется перечень компетенций региональных чемпионатов.
Весной 2017 года команда Мурманской области приняла участие в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" ("WorldSkills Russia"). По итогам в состав сборной России для участия в мировом чемпионате "WorldSkills Competition - 2017" в Абу-Даби вошли преподаватель Кандалакшского индустриального колледжа и ученица кандалакшской средней школы.
В Мурманской области уже есть три сертифицированных эксперта "WorldSkills", до конца текущего года сертификацию пройдут еще несколько человека. "В прошлом учебном году мастера и преподаватели прошли обучение в Академии "WorldSkills". В следующем году педагогические кадры также пройдут обучение по дополнительным профессиональным программам наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей среднего профессионального образования", - сказала министр.
Она отметила, что вступление Мурманской области в движение "WorldSkills Russia" и создание необходимых условий для его развития, в том числе за счет формирования экспертного сообщества и повышения квалификации педагогов, позволили нашему региону стать участником приоритетного проекта "Рабочие кадры для передовых технологий" и войти в число победителей конкурса на предоставление в 2018 году субсидии из федерального бюджета в размере 26,5 млн рублей", - подчеркнула Карпенко