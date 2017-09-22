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В Мурманской области создадут центр для поддержки одаренных детей

Общество
22 сентября, 15:04 UTC+3

Центр будет проводить профильные смены, где дети смогут работать над собственными научно-исследовательскими проектами

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МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей будет создан в Мурманской области. Об этом в пятницу на заседании правительства сообщила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.

"Планируется, что основной формой работы нового Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей станет проведение профильных и проектных смен по большому спектру направлений", - сказала министр.

Участники будут работать в лабораториях предприятий и научных организаций над собственными научно-исследовательскими проектами под руководством ведущих педагогов, ученых, исследователей и практиков региона. Региональный образовательный центр предполагается разместить в Апатитах на базе Дома детского творчества им. академика А.Е. Ферсмана. Выбор места обусловлен большим потенциалом данной территории: это второй после Мурманска город по численности населения.

"Также определяющим аргументом является концентрация здесь большого числа научно-исследовательских организаций, организаций профессионального образования, промышленного предприятия. Часть программ будет реализовываться в областном центре, что позволит учесть интересы детей из разных районов Мурманской области", - отметила глава ведомства.

На сегодняшний день министерство образования и науки области завершило подготовительную работу по созданию центра. В частности, с руководителями Мурманского арктического государственного университета и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов для реализации программ нового образовательного центра.

По словам министра, сегодня в регионе сформирована необходимая инфраструктура для системной работы по поддержке юных талантов: во всех муниципальных образованиях созданы координационные центры по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, выстроена система мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей, в числе которых форумы "Наука 0+", "Шаг в будущее", "Юные инженеры Арктики". Новый современный уровень технического и естественнонаучного творчества детей предлагает детский технопарк "Кванториум".

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