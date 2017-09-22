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УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил конфисковывать автобусы у нелегальных перевозчиков. Такую идею он озвучил на заседании президиума Госсовета, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
"Предлагается такая санкция как конфискация автобусов у нелегальных перевозчиков, - отметил градоначальник. - Эта мера позволила бы в кратчайшие сроки навести порядок на этом рынке и снять проблему нелегальных перевозок".
По словам Собянина, за несколько лет в столице задержали и поставили на штрафные стоянки около 4 тыс. автобусов нелегальных перевозчиков. "На этих автобусах можно привезти в Москву кого угодно и что угодно", - заметил он. Однако после оплаты штрафа задержанный автобус перерегистрируется на другую компанию и продолжает работать и нарушать закон.
Собянин также предложил запретить лицам с неснятой судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления работать водителями общественного транспорта. По его словам, претензии на этот счет к перевозчикам возникли после проверок МВД. "Вряд ли кому-то хочется попасть пассажиром к такому водителю", - констатировал мэр.