Морозов предложил разработать единый законопроект о пассажирских перевозках

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил разработать проект закона о пассажирских перевозках, который позволит привести к единообразию классификацию пассажирских перевозок и поможет улучшить транспортное обслуживание населения. Об этом на заседании президиума Госсовета в Ульяновске заявил руководитель рабочей группы президиума, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Без качественной институциональной среды невозможно никакое развитие. <...> Планирование и организация пассажирских перевозок сейчас осуществляется по отраслевому принципу, отсутствует комплексный подход, - отметил Морозов. - Необходим единый закон о пассажирских перевозках, который позволит привести к единообразию классификации пассажирских перевозок, установит общий подход для однозначного определения зоны ответственности по видам маршрутов".
По словам Морозова, такой закон даст возможность ввести понятие комплексного плана транспортного обслуживания населения и предусмотрит ряд обязательств для территорий. Особое внимание будет уделено нормативному регулированию работы автовокзалов и автостанций.
Будет учтено, например, развитие электронных систем продажи билетов, при которой пассажиры, не приобретающие билеты в кассах автовокзала, будут иметь все права на бесплатные услуги автовокзала.
По словам губернатора, пассажирские перевозки необходимо взять под общественный контроль.
"В регионах накоплен значительный опыт организации общественного контроля в самых разных сферах, это и ЖКХ, здравоохранение, образование, дорожное строительство. Считаю, что необходимо использовать этот опыт и распространять его на сферу пассажирских перевозок", - сказал Морозов.
По мнению губернатора, в рамках такого контроля необходимо ввести независимую оценку качества услуг в сфере пассажирских перевозок, разработать инструменты такой оценки и обязательного реагирования на выявленные нарушения со стороны перевозчиков.
"Замечательным механизмом общественного контроля станет развитие "умного" общественного транспорта, "умных" остановок, что даст возможность отслеживать расписание движения и контролировать его соблюдение. Необходимо обязать перевозчиков передавать цифровые данные о движении транспорта в информационные системы регионов и муниципалитетов", - подчеркнул Морозов.
Он также добавил, что тарифы на электроэнергию для городского электротранспорта являются завышенными, их следует приравнять к тарифам для населения.
"Тарифы для предприятий городского электрического транспорта на электроэнергию являются завышенными и сдерживают развитие, заставляя экономить на обновлении и капитальном ремонте подвижного состава, заработной плате, повышать стоимость проезда. Предлагаем приравнять тарифы для этих предприятий к тарифам для населения", - сказал Морозов.
Как отметил губернатор, предприятия городского электрического транспорта платят за электроэнергию наравне с другими коммерческими потребителями, хотя по сути выполняют социальную задачу. По словам Морозова, затраты на электроэнергию на единицу выпуска с 2011 по 2016 год выросли в среднем на 22%, а затраты на электроэнергию на 1 км пробега подвижного состава увеличились за эти годы в среднем на 35%.
"Предприятия городского наземного электротранспорта являются прежде всего социальными организациями, а не коммерческими. Следует использовать уже существующую практику, когда для ряда социально значимых организаций, например в сфере ЖКХ, тарифы приравнены к тарифам для населения", - считает Морозов.