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Морозов предложил разработать единый законопроект о пассажирских перевозках

Общество
22 сентября, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

Губернатор Ульяновской области отметил, что такой закон даст возможность ввести понятие комплексного плана транспортного обслуживания населенияе

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МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил разработать проект закона о пассажирских перевозках, который позволит привести к единообразию классификацию пассажирских перевозок и поможет улучшить транспортное обслуживание населения. Об этом на заседании президиума Госсовета в Ульяновске заявил руководитель рабочей группы президиума, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

"Без качественной институциональной среды невозможно никакое развитие. <...> Планирование и организация пассажирских перевозок сейчас осуществляется по отраслевому принципу, отсутствует комплексный подход, - отметил Морозов. - Необходим единый закон о пассажирских перевозках, который позволит привести к единообразию классификации пассажирских перевозок, установит общий подход для однозначного определения зоны ответственности по видам маршрутов".

По словам Морозова, такой закон даст возможность ввести понятие комплексного плана транспортного обслуживания населения и предусмотрит ряд обязательств для территорий. Особое внимание будет уделено нормативному регулированию работы автовокзалов и автостанций.

Будет учтено, например, развитие электронных систем продажи билетов, при которой пассажиры, не приобретающие билеты в кассах автовокзала, будут иметь все права на бесплатные услуги автовокзала.

Общественный контроль

По словам губернатора, пассажирские перевозки необходимо взять под общественный контроль.

"В регионах накоплен значительный опыт организации общественного контроля в самых разных сферах, это и ЖКХ, здравоохранение, образование, дорожное строительство. Считаю, что необходимо использовать этот опыт и распространять его на сферу пассажирских перевозок", - сказал Морозов.

По мнению губернатора, в рамках такого контроля необходимо ввести независимую оценку качества услуг в сфере пассажирских перевозок, разработать инструменты такой оценки и обязательного реагирования на выявленные нарушения со стороны перевозчиков.

"Замечательным механизмом общественного контроля станет развитие "умного" общественного транспорта, "умных" остановок, что даст возможность отслеживать расписание движения и контролировать его соблюдение. Необходимо обязать перевозчиков передавать цифровые данные о движении транспорта в информационные системы регионов и муниципалитетов", - подчеркнул Морозов.

Как отметил глава региона, при выстраивании разветвленной системы общественного контроля значительную роль могут играть местные общественные палаты, которые станут точкой сборки и координации различных центров общественного контроля. Также хорошей практикой может стать создание муниципальных советов пассажиров, которые будут наделены определенными полномочиями и будут являться полноценными субъектами общественного контроля.

Тарифы электротранспорта 

Он также добавил, что тарифы на электроэнергию для городского электротранспорта являются завышенными, их следует приравнять к тарифам для населения. 

"Тарифы для предприятий городского электрического транспорта на электроэнергию являются завышенными и сдерживают развитие, заставляя экономить на обновлении и капитальном ремонте подвижного состава, заработной плате, повышать стоимость проезда. Предлагаем приравнять тарифы для этих предприятий к тарифам для населения", - сказал Морозов.

Как отметил губернатор, предприятия городского электрического транспорта платят за электроэнергию наравне с другими коммерческими потребителями, хотя по сути выполняют социальную задачу. По словам Морозова, затраты на электроэнергию на единицу выпуска с 2011 по 2016 год выросли в среднем на 22%, а затраты на электроэнергию на 1 км пробега подвижного состава увеличились за эти годы в среднем на 35%.

"Предприятия городского наземного электротранспорта являются прежде всего социальными организациями, а не коммерческими. Следует использовать уже существующую практику, когда для ряда социально значимых организаций, например в сфере ЖКХ, тарифы приравнены к тарифам для населения", - считает Морозов.

Глава рабочей группы президиума госсовета также обратил внимание на необходимость удешевления процесса подключения линий электроосвещения на автомобильных дорогах к энергосетям.

 

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