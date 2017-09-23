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Минобрнауки: большая часть научных исследований сосредоточена в вузах

Общество
23 сентября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

При этом глава министерства Ольга Васильева подчеркнула, что и без фундаментальной науки Россия не сможет двигаться вперед

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Больше половины российских научных исследований сосредоточено в вузах, сообщила в субботу глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева в программе Первого канала "Умницы и умники".

"У нас большая часть в процентном соотношении гражданской науки перемещается в университеты - 53%. И 47% - в академических институтах", - сказала министр.

"Святая святых - фундаментальная наука", остается, без фундаментальной науки Россия никогда не сможет двигаться вперед, подчеркнула министр. "Я считаю, что как раз фундаментальная наука - наша удивительная Академия наук, которая всегда была, есть и будет. А университетская наука носит больше прикладной характер, и та поддержка молодым талантам, которая происходит сейчас, как раз направлена на достижение более короткого по времени результата", - отметила Васильева.

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
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