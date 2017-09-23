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В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"

Общество
23 сентября, 19:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, сентября. /ТАСС

Остров-град Свияжск находится в 30 км от Казани - в устье реки Свияга

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© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС
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© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС
© Гулия Керлин/ТАСС

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "1551. Становление государства Российского" с показательными боями, ярмаркой и средневековыми танцами прошел в субботу на острове-граде Свияжске. Около 5 тыс. человек посетили фестиваль и увидели как строился город-крепость и формировалось войско Ивана Грозного для завоевательных походов.

Остров-град Свияжск находится в 30 км от Казани - в устье реки Свияга. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья. Он был основан еще в 1551 году царем Иваном Грозным как форпост русских войск. Именно с него царь и начал завоевание Казани.

А для этого Иван Грозный создал стрелецкий приказ, учредил войско, которое стало на восточный манер быстрым и маневренным, что было необходимо для того периода. Стрельцов иногда даже называли янычарами (элитные воины Османской империи, которые охраняли султана) Ивана Грозного.

"Фестиваль в первый раз прошел в Татарстане. Общее количество зрителей - до пяти тысяч. Принимают участие 10 клубов - от Петербурга до Ульяновска и от Курска до Казани. На фестиваль приехали профессиональные реконструкторы - кто- то историк, кто-то военный специалист, кто-то физик по образованию. Но все они объединены идеей воссоздания быта и культуры 16-17 веков", - сообщил журналистам исполнительный директор ассоциации "Сулица" Алексей Кокурин, добавив, что главная задача фестиваля - показать гостям историю государства.

Штурм крепости

Площадка фестиваля была разделена на несколько частей: центральная или рождественская, площадка средневековой музыки и танцев, историческая ярмарка, детский мир и мастер-классы по древним ремеслам. Больше всего зрителей собрала центральная площадка, где непосредственно располагался лагерь стрельцов, проходила тренировка ополчения и здесь же воссоздали средневековые бои.

"Мы воссоздаем снаряжения, обмундирование, все один в один, вплоть до швов как в 16-17 веке. Кафтан стрельцов не был цветным, бралось серое сукно. Вооружение городового казака было хорошим, это пищаль, берендейка, пороховница, и для рукопашного боя тоже было орудие - это бердыши, сабли. А я пятидесятник, у меня еще лучше снаряжение - это сабля, наручи, пистолет", - рассказал председатель совета военно- исторического клуба "Русский егерь" (Чувашия) Денис Сятрайкин.

Костюмы и снаряжение к фестивалям готовят сами бойцы. Если литье сложное, то оружие куют на заводах. Сергей Синицын из Пензы более 15 лет занимается реконструкцией боев, уже и не помнит, как начал.

"Для меня давно хобби стало профессией, с детства интересовался всем этим. Здесь мы стреляем из европейской трофейной пушки 17 века, даже есть и герб. Поставлена пушка на сани, очень удобно ее зимой использовать", - пояснил участник клуба военно-исторической реконструкции "Засека" из Пензы Сергей Синицын.

Конечно на фестивале стреляют не из настоящего оружия, а из муляжей вооружения холостыми, но со специальной пиротехнической смесью для большего эффекта. Во время показательных выступлений стоял дым, зрители даже закрывали уши от шума, а у автомобилей срабатывала сигнализация.

После небольшой тренировки несколько десятков бойцов разделились на две группы: одни штурмовали крепость, другие - защищали. Противники "стреляли" из пушек и подходили все ближе друг к другу, а затем в бой "пошли" топоры, мечи, ружья. Однако взять крепость не удалось, но гостям и такого зрелища хватило, в особенности мальчишкам, которые, повторяя за дядями в средневековых костюмах, тоже учились сражаться на мечах.

Танец веселых опричников и ярмарка

Кроме зрелищных боев и перевоплощений, гости фестиваля могли самостоятельно изготовить пулю или средневековое украшение.

"Мы показываем, как выглядели пули и изготавливались, тут у нас небольшой костерок. Топится свинец, отбивается и открывается пулелейка, оттуда такая вот пуля выходит, процесс идет достаточно быстро. Пулелейки были разные, и большие - то есть на целое подразделение отливались, до 1,5-2 десятков. Обычно на поход выдавалось три фунта пороху, три фунта свинца", - рассказал участник клуба военно-исторической реконструкции "Засека" из Пензы Андрей Купченков.

Пока мальчишки отливали пули и играли в серьезные игры, девочек учили вязать кукол.

"Разное ткачество тут у нас представлено - на станке, на бердышках, на дощечках, плетение шнуров - дерганцы, потому что их надо дергать руками. Вот сейчас юная участница мастер-класса изготавливает аутентичную куклу из тряпок. У нас только натуральные краски и ткани, деревянные иглы используем, получается все красиво. Мы пытаемся возродить древнее искусство", - пояснила ТАСС представительница клуба "Стрелецкие жонки" (Елец) Екатерина.

После посещения мастер-классов, ярмарки современных и исторических товаров, гости могли научиться танцу веселых опричников, выучить мальтийский бранль, поводить русские хороводы и ручейки.

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