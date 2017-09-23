"Императорский фестиваль" в предместье Парижа посвятил программу отношениям с Россией

РЮЭЙ-МАЛЬМЕЗОН /Франция/, 23 сентября. /ТАСС/. Расположенный к западу от Парижа на левом берегу Сены старинный город Рюэй-Мальмезон вернулся в субботу в эпоху Первой французской империи. В этой исторической резиденции Наполеона открылся традиционный "Императорский фестиваль", который посвящен в этом году общим страницам истории Франции и России, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Жители французского города перевели стрелки часов на два столетия назад. Программа фестиваля включила торжественный смотр французской и русской императорской гвардии, подготовленный военно-историческими клубами двух стран, выступления оркестров, парады, состязания наездников. Кульминацией праздника стало театрализованное представление, восстанавливающее церемонию подписания Тильзитского мира (1807).

Вспоминая Тильзитский мир

"Этим летом минуло 210 лет с момента встречи Наполеона и Александра I в Тильзите, и мы решили посвятить наш фестиваль этой годовщине", - сказал ТАСС генеральный комиссар фестивального комитета Ален Гюйо. Он напомнил, что мирный договор был подписан летом 1807 года двумя императорами после переговоров, которые они провели на границе России в шатре на плоту, установленном на середине реки Неман.

Устроители фестиваля с точностью до мельчайших деталей воссоздали обстановку первой встречи 29-летнего Александра и 38-летнего Наполеона. Их разговор длился "час и пятьдесят три минуты", как зафиксировал в своем дневнике один из героев эпоса Льва Толстого Борис Друбецкой.

Беседуя почти два часа с глазу на глаз, без переводчиков, императоры, по свидетельству самого Наполеона, успели обсудить не только проблемы войны и мира, но и самые неожиданные сюжеты. "Поверит ли кто-либо в то, о чем мне пришлось с ним спорить, - рассказывал французский император своему камергеру Эммануэлю Лас-Казу годы спустя. - Александр убеждал меня, будто наследование власти есть злоупотребление, а я доказывал ему, что в этом заключаются покой и счастье народов".

Признания на острове Святой Елены

Историки и ныне спорят о том, кому же больше благоприятствовали статьи Тильзитского договора, но следующие пять лет заключившие его страны не воевали между собой. Он утратил силу после вторжения Наполеона в Россию в 1812 году. На закате дней на острове Святой Елены низложенный император, согласно дневнику графа де Лас-Каза, называл Русскую кампанию роковой ошибкой.

"Этой знаменитой войны, этого смелого предприятия я не хотел, у меня не было желания сражаться, - убеждал Наполеон своего секретаря. - Не было такого желания и у Александра, но обстоятельства толкнули нас навстречу друг другу: рок сделал остальное".

Война 1812 года не смогла помешать сближению народов, считает известный историк, профессор Сорбонны Мари-Пьер Рей. "После этой исторической драмы Россия первая протянула руку Франции", - отметила она. По ее мнению, победитель в войне с Наполеоном - Александр I - в послевоенный период приложил решающие усилия, чтобы "сохранить величие и силу Франции, которые считал необходимыми для блага Европы".

Русский император "постарался добиться для побежденной Франции относительно мягких условий мира", и, по словам профессора Рей, не допустил расчленения страны, на чем настаивали Англия и Пруссия: она сохраняла границы, существовавшие до наполеоновских походов, и освобождалась от уплаты контрибуции. Более того, находившиеся в Париже русские войска, получили от Александра I приказ о "безупречном поведении" и неукоснительно его выполняли.

Дом Наполеона и Жозефины

"Наши страны совместно восстанавливают общие страницы истории, - сказал ТАСС почетный гость фестиваля, посол РФ во Франции Александр Орлов. - Необходимо сохранить эту память для новых поколений".

Знание прошлого позволяет лучше понять ценность мира, убеждены в муниципалитете французского города. "Международной программой фестиваля мы стремимся подчеркнуть важность стремления к миру, - отметил мэр Патрик Олье, возглавляющий также метрополию Большого Парижа. - Нам хотелось бы разделить этот призыв со всеми гостями". За полтора десятилетия полномочий мэра Рюэй-Мальмезон стал настоящим магнитом для всех любителей старины.

Как напомнили французские историки, сохранившийся здесь дворец Мальмезон служил домом не только Наполеону, но также и императрице Жозефине. В 1814 году во время пребывания в Париже семью Наполеона посещал Александр I. Русский царь взял родных поверженного французского императора под свою защиту и даже предлагал им приехать в Россию.